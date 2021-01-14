В колпинской больнице №33 развернули коронавирусные койки

Городская больница №33 в Колпино с 14 января начала принимать пациентов с коронавирусом, передает пресс-служба Смольного. Всего в медучреждении развернули 110 инфекционных коек, при этом 10 из них предназначены в том числе для реанимации. Эту информацию губернатор Александр Беглов сообщил вице-премьеру Татьяне Голиковой в ходе видеоконференции.

Ожидается, что с февраля в результате реконструкции также появится специализированное инфекционное отделение в больнице Святителя Луки, которое способно будет обслуживать одновременно до 165 коронавирусных больных. На сегодняшний день с инфекцией COVID-19 борются в стенах 16 городских стационаров и в 7 стационарах федерального подчинения. Всего подходящих коек в двух типах больниц имеется 12488.

Для ковидных медучреждений, по словам Беглова, город закупил 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации, которые обеспечивают высокоэффективную вентиляцию легких и при этом комфортны для больных.

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