18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:38

ФСИН намерена задержать Навального до заседания суда в Москве

фото ЗакС политика ФСИН намерена задержать Навального до заседания суда в Москве

В столичном управлении ФСИН заявили о планах задержать оппозиционного политика Алексея Навального по его прибытии в Москву, передает РИА "Новости". Таким образом, ведомство не собирается дожидаться заседания суда 29 января, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

"УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - цитируется текст релиза.

Напомним, что накануне восстанавливающийся в Германии после отравления Навальный объявил, что купил билеты на самолет, который должен прилететь 17 января в Москву. Реальный срок вместо условного, который ему назначили еще в 2014 году, ФСИН хочет присудить оппозиционеру, поскольку, находясь за границей, он не соблюдал правила испытательного срока и шесть раз не отметился в ведомстве. В федеральный розыск его объявили перед Новым годом.

Отравление, в котором Навальный винит российское руководство, случилось с ним в Сибири 20 августа прошлого года. В декабре вышло международное журналистское расследование, в котором утверждается, что отравление боевым ядом из группы "Новичок" готовила группа из восьми человек, имеющих непосредственное отношение к ФСБ. Российская власть причастность к инциденту отрицает.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Петербургские ученые обследовали кота, подхватившего коронавирус

20:18 Фигуранту дела о подготовке терактов в Петербурге дали восемь лет колонии

20:14 Мосгорсуд обязал районный суд рассмотреть иск "Трансперенси" к Собянину

19:43 Прошедшим вакцинацию сахалинцам разрешат заменить маски на специальные бейджи

19:15 Памфилова променяла WhatsApp на Telegram

18:59 На следующей неделе в Смольном начнут думать над снятием COVID-ограничений

18:55 Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

18:30 Минсельхоз выделил 158 млн рублей на аренду автомобилей для своих сотрудников

18:26 Муниципал: Прокуратура добивается роспуска МО "Ульянка"

17:58 Смольный продлил смешанный формат образования в школах до конца учебного года

17:58 Радзиховский: Если Навального не посадят, это значит, что его власть больше власти Путина

17:26 Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

17:26 С бывшего подрядчика петербургской консерватории взыскали 4,7 млн рублей

16:52 Экс-директор Петропавловской крепости будет работать в Смольном в качестве помощника Беглова

16:43 Сокуров подписался под обращением к Беглову в защиту здания ВНИИБ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru