ФСИН намерена задержать Навального до заседания суда в Москве

В столичном управлении ФСИН заявили о планах задержать оппозиционного политика Алексея Навального по его прибытии в Москву, передает РИА "Новости". Таким образом, ведомство не собирается дожидаться заседания суда 29 января, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

"УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - цитируется текст релиза.

Напомним, что накануне восстанавливающийся в Германии после отравления Навальный объявил, что купил билеты на самолет, который должен прилететь 17 января в Москву. Реальный срок вместо условного, который ему назначили еще в 2014 году, ФСИН хочет присудить оппозиционеру, поскольку, находясь за границей, он не соблюдал правила испытательного срока и шесть раз не отметился в ведомстве. В федеральный розыск его объявили перед Новым годом.

Отравление, в котором Навальный винит российское руководство, случилось с ним в Сибири 20 августа прошлого года. В декабре вышло международное журналистское расследование, в котором утверждается, что отравление боевым ядом из группы "Новичок" готовила группа из восьми человек, имеющих непосредственное отношение к ФСБ. Российская власть причастность к инциденту отрицает.