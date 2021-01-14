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16:25

На Витебском вокзале остановили самовольные работы

фото ЗакС политика На Витебском вокзале остановили самовольные работы

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил ответ на свое обращение от чиновников КГИОП. Политик указывал на самовольный монтаж потолка на Витебском вокзале, требуя его остановить, и добился желаемого: вскоре после подачи обращения, еще в середине декабря, работы остановили.

Более того, сотрудники комитета подали в Арбитражный в суд на "Российские железные дороги", требуя от компании-монополиста реставрации поврежденной лепнины и иных элементов потолка. Если РЖД саботирует соответствующее судебное решение и в течение года после его вступления в силу не вернет вокзалу, являющемуся историческим памятником, прежний вид, то в таком случае компании грозит неустойка. Административное дело возбудили 24 декабря.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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