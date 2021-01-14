На Витебском вокзале остановили самовольные работы

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил ответ на свое обращение от чиновников КГИОП. Политик указывал на самовольный монтаж потолка на Витебском вокзале, требуя его остановить, и добился желаемого: вскоре после подачи обращения, еще в середине декабря, работы остановили.

Более того, сотрудники комитета подали в Арбитражный в суд на "Российские железные дороги", требуя от компании-монополиста реставрации поврежденной лепнины и иных элементов потолка. Если РЖД саботирует соответствующее судебное решение и в течение года после его вступления в силу не вернет вокзалу, являющемуся историческим памятником, прежний вид, то в таком случае компании грозит неустойка. Административное дело возбудили 24 декабря.

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