Беглов не нашел оснований для повторного рассмотрения проекта ЖК Meltzer Hall

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на очередной запрос депутатов городского парламента от "Единой России" о жилом комплексе Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и некоторые его однопартийцы называют этот объект "домом-гробом".

Единороссы просили о повторном рассмотрении проекта на Градостроительном совете, указывая на неоднозначное голосование членов совета в первый раз. За предложенный вариант объемно-пространственного решения было десять человек, против – семь, еще трое воздержались. Кроме того, присутствовавшие архитекторы высказывали свои замечания к проекту.

Губернатор не увидел необходимости в новой встрече по Meltzer Hall. Он ответил, что решение совета не содержало требований о представлении материалов на повторное рассмотрение.

Беглов написал, что с автором проекта, архитектурным бюро "Студия 44" заключили договор на доработку раздела проектной документации в части архитектурных решений фасадов жилого комплекса.

"Показатели Объекта, по которым было получено положительное заключение Экспертизы, изменяться не будут", - добавил Беглов.

"Единая Россия" также просила главу города высказать свое отношение к идее ввести процедуру обязательного рассмотрения новым коллективным органом проектов жилья, которое планируется строить в историческом центре. Войти в этот орган, по мнению единороссов, должны депутаты, эксперты и представители общественности. Беглов ответил, что это не предусмотрено Градостроительным кодексом России.

Напомним, единороссы ЗакСа уже трижды обращались к губернатору по поводу проекта Meltzer Hall. Они выражали недовольство содержанием ответов на первые два запроса.

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