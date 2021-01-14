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16:25

Беглов не нашел оснований для повторного рассмотрения проекта ЖК Meltzer Hall

фото ЗакС политика Беглов не нашел оснований для повторного рассмотрения проекта ЖК Meltzer Hall

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на очередной запрос депутатов городского парламента от "Единой России" о жилом комплексе Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и некоторые его однопартийцы называют этот объект "домом-гробом". 

Единороссы просили о повторном рассмотрении проекта на Градостроительном совете, указывая на неоднозначное голосование членов совета в первый раз.  За предложенный вариант объемно-пространственного решения было десять человек, против – семь, еще трое воздержались. Кроме того, присутствовавшие архитекторы высказывали свои замечания к проекту.

Губернатор не увидел необходимости в новой встрече по Meltzer Hall. Он ответил, что решение совета не содержало требований о представлении материалов на повторное рассмотрение. 

Беглов написал, что с автором проекта, архитектурным бюро "Студия 44" заключили договор на доработку раздела проектной документации в части архитектурных решений фасадов жилого комплекса. 

"Показатели Объекта, по которым было получено положительное заключение Экспертизы, изменяться не будут", - добавил Беглов.

"Единая Россия" также просила главу города высказать свое отношение к идее ввести процедуру обязательного рассмотрения новым коллективным органом проектов жилья, которое планируется строить в историческом центре. Войти в этот орган, по мнению единороссов, должны депутаты, эксперты и представители общественности. Беглов ответил, что это не предусмотрено Градостроительным кодексом России.

Напомним, единороссы ЗакСа уже трижды обращались к губернатору по поводу проекта Meltzer Hall. Они выражали недовольство содержанием ответов на первые два запроса.


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