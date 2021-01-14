НАО и Чукотка обогнали Петербург по доступности вакцинации от COVID-19

Вопреки наставлениям Владимира Путина, лишь в пяти российских регионах была зафиксирована высокая доступность вакцины от COVID-19, а в 42-х ещё даже не появилась опция предварительной записи. Петербург вошел в число субъектов РФ со средним уровнем доступности.

Центральным препятствием к запуску масштабной вакцинации стала изначальная неравномерность доступа к препарату жителей отдельных территорий и зависимость от влияния на федеральном уровне, доступная лишь немногим регионам.

"Наиболее успешными лоббистами себя проявили Москва, Московская, Белгородская, Кемеровская, Сахалинская области, отчасти Санкт-Петербург", - отмечается в исследовании фонда "Петербургская политика".

В числе регионов, где проблем с доступом к вакцине практически не было, оказались Москва и Подмосковье, Ненецкий АО, Чукотский АО, Сахалинская область. Вместе с Петербургом во вторую группу попали Алтайский край, Кемеровская, Курганская и Белгородская области.

"Большинство прививочных пунктов завершает работу в 15.00, некоторые завершают работу в 13.00, 12.00. Официальный старт массовой вакцинации ожидается в середине января (по другим данным, не позднее февраля)", - указывается в комментарии фонда к ситуации, разворачивающейся в городе на Неве.

Добавим, за последние полтора месяца в Северной столице были привиты свыше 15 тысяч местных жителей из 7 млн горожан, из них лишь 630 полностью прошли весь цикл вакцинации.