Сокуров подписался под обращением к Беглову в защиту здания ВНИИБ

Общественный совет в защиту здания ВНИИБ потребовал от губернатора Александра Беглова не допустить сноса объекта на 2-м Муринском проспекте и, более того, выкупить его за счет городского бюджета. Пока же, отмечает совет, в который, в частности, входят режиссер Александр Сокуров, эксперты Михаил Мильчик и Маргарита Штиглиц, городское правительство почти ничего не сделало для спасения памятника сталинского неоклассицизма: например, даже не признало его выявленным памятником. Наоборот, градозащитникам представляется, что власть скорее помогает застройщику реализовывать свои планы. Об этом им говорит жалоба Госстройнадзора, добивающегося отмены временного судебного запрета на снос.

"По решению суда здание могло бы получить шанс обрести статус памятника. Если его снесут, то рассматривать и охранять будет нечего. Мы вынуждены также констатировать недобросовестность собственника здания", - говорится в письме.

По мнению подписавших его общественных деятелей, представители Смольного должны как можно скорее признать дом памятником и начать переговоры с собственником о его выкупе. Подробнее о конфликтной ситуации вокруг бывшего "Бумажного института" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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