С бывшего подрядчика петербургской консерватории взыскали 4,7 млн рублей

Скандальная многолетняя реконструкция петербургской консерватории им. Римского-Корсакова обернулась для одного из бывших подрядчиков судебным взысканием в размере 4,7 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда. Исковое заявление в сентябре прошлого года подала Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. Оно удовлетворено в полном объеме.

Напомним, что строительно-ремонтные работы на объекте ведутся с 2012 года. Из-за неудовлетворительного качества услуг за это время сменилось несколько подрядчиков. Против руководства одного из них, компании "Меандр", возбудили дело о хищении 192 млн рублей. Ситуацию с консерваторией вице-премьер Дмитрий Чернышенко публично называл постыдной. В декабре правительство выделило на ремонт учреждения 13,6 млрд из федерального бюджета.