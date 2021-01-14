Радзиховский: Если Навального не посадят, это значит, что его власть больше власти Путина

Политолог и публицист Леонид Радзиховский признался, что ошеломлен решением политика Навального, который винит российскую власть в покушении на себя, вернуться из Германии на Родину. Называя этот шаг невероятным, он отмечает, что возвращение Навального - уже не просто история про возможный арест, а это вопрос реальной власти в России. При этом роль прокуратуры или ФСИН, по мнению Радзиховского, чисто техническая и декоративная, и действия этих ведомств - далеко не главное в рассматриваемом сюжете.

"Он бросил вызов лично, персонально одному единственному человеку – Путину. <...> И говорит "Я вернусь, и ты мне ничего сделать не посмеешь". Если по возвращении его не посадят, побоятся, это будет означать, что власть Навального больше власти Путина", - интерпретировал он существующий конфликт в интервью "Собеседнику".

Радзиховский также вспомнил судьбу бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского, которому при возвращении тоже грозит лишение свободы. Навальный, по мнению политолога, действует, руководствуясь противоположной логикой.

"После того, как ему сказали "Тебя посадят", он отвечает: "Я приеду, теперь я точно это решил". По-моему, это фантастическое решение", - считает эксперт.

Напомним, Навальный купил билет на рейс 17 января. УФСИН по Москве уже заявило о намерении задержать политика до судебного заседания 29 января, на котором будет решаться вопрос замены условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.