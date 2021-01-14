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18:59

На следующей неделе в Смольном начнут думать над снятием COVID-ограничений

фото ЗакС политика На следующей неделе в Смольном начнут думать над снятием COVID-ограничений

Петербургское правительство начнет обсуждать возможное снятие противоэпидемических ограничений не раньше 20 января, пишет "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина. Он также считает, что горожане обязаны строгим мерам, действовавшим на новогодних праздниках, отсутствием резкого роста заболеваемости. Для того, чтобы окончательно понять, прекратилось ли распространение инфекции "по цепочке", чиновникам нужно дождаться, пока пройдет 10-12 дней после конца праздников.

"Если плато продержится, будем поднимать вопрос о снятии ограничений перед медиками", - рассказал Елин.

Что касается помощи бизнесу и взаимодействия с ним, то вице-губернатор ждет конструктива и со стороны предпринимателей.

"Мы хотим услышать предложения, чем будут скомпенсированы риски развития эпидемии, если мы снимем те или иные запреты. Идея, чтобы это не был процесс выставления счетов, так как мы распоряжаемся не собственными деньгами, а средствами жителей", - подчеркнул чиновник.

Отметим, что с сегодняшнего дня театрам позволили заполнять залы на 50% вместо 25% мест. Суточная заболеваемость COVID-19 в городе держится в последние дни на уровне 3 тысяч человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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