Прошедшим вакцинацию сахалинцам разрешат заменить маски на специальные бейджи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о своеобразном способе, которым региональная власть намерена содействовать людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

"Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По последним данным, область располагает 9 тысячами доз отечественной вакцины "Спутник V". Ожидается, что отныне каждый месяц на Сахалин будет поступать не менее 10 тысяч доз вакцины от центра им. Гамалеи.

Отметим, на сегодняшний день вакцинация не является гарантией того, что человек "свободен" от заражения коронавирусом и распространения его.