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20:14

Мосгорсуд обязал районный суд рассмотреть иск "Трансперенси" к Собянину

фото ЗакС политика Мосгорсуд обязал районный суд рассмотреть иск "Трансперенси" к Собянину

Московский городской суд 14 января рассмотрел жалобу "Трансперенси Интернешнл" на отказ Пресненского районного суда столицы рассматривать иск организации к мэру города Сергею Собянину и городскому Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции. "Трансперенси" требовала предоставить им доклад об уровне коррупции в Москве.  Горсуд отменил постановление районной инстанции и вернул дело на рассмотрение, сообщил ЗАКС.Ру юрист "Трансперенси" Григорий Машанов. По его словам, районный суд отказал им на основании якобы их "злоупотребления правом" - требуемый доклад опубликован на сайте городских властей. Объем этого документа в пару страниц, а должен быть на несколько десятков листов, уточнил юрист. 

- Суд решил, что районный суд должен по существу рассмотреть. Дело в том, что нет такого основания в отказе принять иск как "злоупотребление правом", в любом случае, все это нужно разбирать по делу, - считает Машанов.

Также "Трансперенси" запрашивала доклад об итогах опроса населения об уровне коррупции в Петербурге. Администрация города прислала документ в четыре страницы, и организация обратилась в суд, чтобы получить полную версию отчета, напомнил Машанов. Петербургский суд отказал "Трансперенси" 29 декабря.  Пока организация не получила мотивированного решения суда, сообщил юрист. По его словам, выяснилось, что большого доклада власти Петербурга просто не делали.

- Должен быть опрос об уровне коррупции в поликлиниках, в ГАИ… Граждан спрашивают, как часто они дают взятки. Бизнесменов спрашивают, какого объема они дают взятки, вымогают ли у них взятки. То есть там очень полный срез того, как люди сталкиваются с коррупцией. Почти ничего из этого не было сделано в Петербурге, не опросили почему-то по этим поводам и просто подали почему-то неправильный доклад в администрацию президента. Почему так сделали - это отдельная история, которую нам надо выяснять. Даже один из представителей губернатора [в суде] ко мне подошел и сказал: "Я не знаю, почему такой отчет подали… Какой подали - такой подали", - рассказал Машанов. 

Он уточнил, что пока "Трансперенси" не решила, подаст ли апелляцию на решение петербургского суда. Организация намерена разобраться, почему власти Петербурга не подготовили полного доклада и почему администрация президента его приняла, добавил юрист. 

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