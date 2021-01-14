Петербургские ученые обследовали кота, подхватившего коронавирус

Сотрудники петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева провели обследование кота, который, предположительно, инфицировался коронавирусом после контакта со своими переболевшими хозяевами, сообщает сайт института. Домашнее животное демонстрировало признаки коронавируса в легкой форме, характерные и для человека: у него поднялась температура и отсутствовал аппетит.

"Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны. Секвенированные штаммы показали, что они относится к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей", - говорится в сообщении.

Со временем состояние здоровья кота стабилизировалось, он стал проявлять интерес к пище и чувствовать себя все лучше. Ученые из НИИ гриппа, сделав выводы из "кошачьего" коронавируса, продолжают считать, что животные не могут передавать инфекцию COVID-19 другим живым существам.