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10:25

Беглов поздравил работников Следственного комитета с профпраздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил работников Следственного комитета с профпраздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил сотрудников Следственного комитета России с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 15 января.

Губернатор отметил, что работники ведомства отлично справляются с возложенными на них обязанностями, деятельность СК является ключевым фактором укрепления системы правопорядка, раскрываются сложные и опасные преступления.

С 2013 года в городе на Неве последовательно снижается число зарегистрированных преступлений, а показатель их раскрываемости - один из самых высоких по стране, добавил Беглов.

"Уверен, что Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт Петербургу будет и впредь надежно обеспечивать торжество справедливости и закона, социальную и экономическую стабильность в нашем городе", - выразил надежду городской глава.

К поздравлениям присоединился также спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который аналогично отметил заслуги работников петербургского управления СК на федеральном уровне.

"Преданно служа Отечеству, вы трудитесь ради настоящего и будущего нашей страны, с честью отвечаете на самые сложные вызовы времени. Желаю всем сотрудникам Следственного комитета счастья, здоровья, благополучия", - высказался Макаров.

 


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