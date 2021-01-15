Беглов поздравил работников Следственного комитета с профпраздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил сотрудников Следственного комитета России с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 15 января.

Губернатор отметил, что работники ведомства отлично справляются с возложенными на них обязанностями, деятельность СК является ключевым фактором укрепления системы правопорядка, раскрываются сложные и опасные преступления.

С 2013 года в городе на Неве последовательно снижается число зарегистрированных преступлений, а показатель их раскрываемости - один из самых высоких по стране, добавил Беглов.

"Уверен, что Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт Петербургу будет и впредь надежно обеспечивать торжество справедливости и закона, социальную и экономическую стабильность в нашем городе", - выразил надежду городской глава.

К поздравлениям присоединился также спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который аналогично отметил заслуги работников петербургского управления СК на федеральном уровне.

"Преданно служа Отечеству, вы трудитесь ради настоящего и будущего нашей страны, с честью отвечаете на самые сложные вызовы времени. Желаю всем сотрудникам Следственного комитета счастья, здоровья, благополучия", - высказался Макаров.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.