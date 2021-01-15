СМИ: Вице-губернатор Кириллов станет директором Петропавловской крепости

Петербургский вице-губернатор Владимир Кириллов может стать руководителем "Государственного музея истории Петербурга", информирует "Фонтанка", ссылаясь на приближенные к Смольному источники.

Чиновник в разговоре с изданием в свою очередь заявил, что пока что находится в отпуске.

Собеседники издания уточнили, что "должность директора - это нечто вроде "золотого парашюта" для того, кого нужно отправить на почетную пенсию". По сведениям СМИ, средняя ежемесячная заработная плата на данной должности составляет 463 тысячи рублей.

В качестве вице-губернатора Кириллов курирует вопросы по культуре и безопасности, также в его ведении находится комитет по природопользованию.

Напомним, накануне Петропавловская крепость лишилась своего директора Александра Колякина, уволившегося по собственному желанию. Позднее в тот же день стало известно, что он перейдет на работу в Смольный и станет спецпредставителем Александра Беглова.

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