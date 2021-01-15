Пригожин предложил установить в ЦАР монумент в память об убитых там российских журналистах

Предприниматель Евгений Пригожин выступил с идеей установить на территории Центральноафриканской республики памятник в память об убитых там российских журналистах Александре Расторгуеве, Орхане Джемале и Кирилле Радченко. Слова бизнесмена приводит пресс-служба руководимой им компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".

С соответствующим предложением Пригожин уже обратился к министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате. Предприниматель полагает, что установка памятного монумента "поспособствует укреплению дружеских связей между РФ и ЦАР" и станет "символом победы центральноафриканцев в многолетней борьбе с бандитами".

Все расходы по изготовлению и установке памятника Пригожин намерен покрыть самостоятельно.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены в ЦАР в конце июля 2018 года. Они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера, деятельность которой считают связанной со структурами Пригожина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.