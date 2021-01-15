Беглов видит Пиотровского и Дрегваля новыми вице-губернаторами Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов направил на рассмотрение Заксобрания кандидатуры новых вице-губернаторов, оповестили в Смольном.

В числе претендентов на данный пост - сын директора Эрмитажа, первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский, а также Сергей Дрегваль - бывший глава уральских "Россетей", ныне - советник Беглова.

Первый, по мнению городского главы, отлично справится с курированием вопросов культуры и спорта, а второй, как и ранее, займётся энергетическим блоком и тарифным регулированием.

Ранее сегодня стало известно, что нынешний "культурный" вице-губернатор Владимир Кириллов займёт пост директора Петропавловской крепости, который ранее освободил перешедший на работу в Смольный Александр Колякин.

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