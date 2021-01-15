18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:40

Петербургский суд отправил "приверженца криминальных традиций" Анохина под арест

фото ЗакС политика Петербургский суд отправил "приверженца криминальных традиций" Анохина под арест

Калининский райсуд Петербурга до конца февраля отправил в СИЗО Александра Анохина, обвиняемого в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), уведомили в объединённой пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в марте 2018 года Анохин вступил в преступный сговор с группой лиц с целью вымогательства денег в особо крупном размере. В итоге преступники требовали у стороны потерпевших 2,5 млн рублей для погашения фейковой задолженности. Требование сопровождалось угрозами физической расправы.

Днём ранее Анохину выдвинули обвинение. В СК полагают, что "Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации совершения и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений".

Подсудимые ходатайствовали о домшнем аресте либо запрете на совершение определённых действий. Суд прошение отклонил.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:19 Россия выходит из Договора по открытому небу

14:15 Глава Минздрава призвал носить маски после прививки от коронавируса, чтобы никого не заразить

14:06 В Ленобласти школьникам разрешили в сильные морозы оставаться дома

13:45 ФСБ потратила более 22 млн рублей на лыжи "для государственных нужд"

13:43 "Российская газета" опровергла сообщение об отставке директора ФСО

13:30 Роспотребнадзор счел неопасными выявленные в России 1,5 тысячи мутаций коронавируса

13:05 Роспотребнадзор объявил о достигнутом пике по заболеваемости COVID-19

13:04 Мишустин назначил новых глав подразделений аппарата кабмина

12:40 Петербургский суд отправил "приверженца криминальных традиций" Анохина под арест

12:24 Очные занятия в российских школах возобновятся с 18 января

12:01 Беглов видит Пиотровского и Дрегваля новыми вице-губернаторами Петербурга

12:00 Заболевший COVID-19 депутат Амосов госпитализирован в Боткина

11:50 В Смольном призвали не бояться пришедших в Петербург диких лисиц

11:36 Пригожин предложил установить в ЦАР монумент в память об убитых там российских журналистах

11:09 В России выявили еще 24,7 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - 3 тысячи

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru