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13:04

Мишустин назначил новых глав подразделений аппарата кабмина

фото ЗакС политика Мишустин назначил новых глав подразделений аппарата кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении глав нескольких структурных подразделений аппарата правительства, сообщается на сайте кабмина.

Департамент промышленности возглавил экс-директор промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилл Лысогорский. Главой департамента регионального развития стал Василий Анохин. Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования стал Павел Степанов.

Решения о назначении директоров ещё двух департаментов – здравоохранения и социального развития – будут объявлены позже.

12 января Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Три департамента были упразднены: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них появились семь новых: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Решение об изменении принято в рамках реформы госуправления.

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