Роспотребнадзор объявил о достигнутом пике по заболеваемости COVID-19

России удалось преодолеть очередной пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, уведомила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В ведомстве отметили, что стабилизация, по их наблюдениям, стабилизируется.

"Хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - утверждает Пшеничная.

В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова оповестила о том, что в 22 регионах уровень заболеваемости COVID-19 начал заметно снижаться, только два субъекта РФ показывают умеренный рост.

"По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни 2020 года и в первую декаду 2021 года мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", – пояснила Попова.