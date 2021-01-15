"Российская газета" опровергла сообщение об отставке директора ФСО

"Российская газета" удалила и опровергла свой материал о возможном уходе Дмитрия Кочнева с поста директора ФСО и его переходе в ФСБ.

В редакции заявили, что на сайте была опубликована "недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах". Издание извинилось перед читателями за это.

15 января на сайте газеты появился материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось о готовящейся отставке директора ФСО Дмитрия Кочнева. Утверждалось, что врио руководителя службы может стать его заместитель Олег Климентьев, а сам Кочнев перейдет на работу в ФСБ. Новость со ссылкой на этот материал сделали многие СМИ, примерно к 11:00 оригинальный текст с сайта "Российской газеты" был удален.

фото: fso.gov.ru