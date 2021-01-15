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14:19

Россия выходит из Договора по открытому небу

фото ЗакС политика Россия выходит из Договора по открытому небу

Российские власти инициировали процедуру по выходу страны из Договора об открытом небе, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - указывается в сообщении министерства.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны.

Легитимную силу соглашение обрело в 2002 году: попадающим под его действие странам-участницам позволяется открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До недавних пор договор поддерживали 34 государства.

В мае прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Поводом стали неоднократные нарушения со стороны России: власти Штатов заявляли, что РФ пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". 

Россия в свою очередь тоже обвиняла США в аналогичном правонарушении.

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