Россия выходит из Договора по открытому небу

Российские власти инициировали процедуру по выходу страны из Договора об открытом небе, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - указывается в сообщении министерства.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны.

Легитимную силу соглашение обрело в 2002 году: попадающим под его действие странам-участницам позволяется открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До недавних пор договор поддерживали 34 государства.

В мае прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Поводом стали неоднократные нарушения со стороны России: власти Штатов заявляли, что РФ пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения".

Россия в свою очередь тоже обвиняла США в аналогичном правонарушении.