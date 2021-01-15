Депутат Тетердинко предложил освободить от НДФЛ использующих пожизненную ренту пенсионеров старше 70 лет

Депутат Законодательного собрания Александр Тетердинко предложил коллегам направить в Госдуму законопроект об изменении налогового кодекса России. Согласно документу, от уплаты налога могут освободиться получатели ренты, если они старше 70 лет. Речь идет о пожизненной ренте и о договоре пожизненного содержания с иждивением - когда человек передает право собственности плательщику ренты, а тот обязуется либо регулярно выплачивать определенную сумму, либо содержать бывшего владельца или другого человека. Действовать законопроект будет в том случае, если плательщик ренты - муниципальное образование или субъект России, сказано в документе.

В материалах законопроекта Тетердинко поясняет, что пожилые люди используют пожизненную ренту не для получения дохода, а для поддержания необходимого для жизни финансового состояния.

"В силу возраста и состояния здоровья для пожилых людей заключение договора пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением) часто является единственной реальной возможностью повысить уровень жизни и улучшить свое финансовое положение на пенсии", - написал депутат.

В настоящий момент прибыль от ренты облагается подоходным налогом в 13%. Не облагаются этим налогом только 85 видов получения прибыли.

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