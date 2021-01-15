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15:09

Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрируют за 78,6 млн рублей

фото ЗакС политика Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрируют за 78,6 млн рублей

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры, подведомственная КГИОП, заключила контракт на реставрацию Семинарского корпуса и южных ворот главного двора Александро-Невской лавры, сообщили в Смольном.

Стоимость контракта составила 78,6 млн рублей. Выполнять работы будет реставрационная компания "Возрождение Петербурга". Корпус обследовали в 2019 году, уже разработан проект реставрации фасадов с лепным декором, известнякового цоколя, фундаментов и южных ворот. При реставрации будут восстановлены исторические деревянные оконные рамы и двери.

В Смольном подчеркнули, что работы пройдут в соответствии с планом по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург станет "центром торжеств", и Александро-Невская лавра "встретит гостей обновленной". В 2021 году также планируется отремонтировать фасады церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и отреставрировать ворота восточного двора.

В ноябре патриарх Кирилл во время разговора с президентом Владимиром Путиным заявил, что план комплексной реставрации лавры расчитан на 10 лет.

В конце 2020 года стало известно, что три цервки, которые находятся на территории лавры и имеют статус музеев, хотят передать РПЦ. В декабре Путин в беседе с Кириллом вспомнил о зданиях лавры, которые "надо бы вернуть" церкви, и 11 декабря РПЦ подала заявку на передачу ей Благовещенской церкви. Музей городской скульптуры уже начал перемещать экспонаты, подробно о ситуации – в материале ЗАКС.Ру.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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