Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково

Аэропорт Внуково отказывает журналистам в съемке прилета политика Алексея Навального 17 января, сообщает Sota Vision в Telegram-канале.

Редакция получила ответ от пресс-службы Внуково на запрос. Отказ в разрешении съемки представители аэропорта обосновали ограничениями, которые действуют в Москве в свете эпидемии коронавируса.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - говорится в ответе Внуково.

Представители аэропорта заявили, что предоставят видео прибывающих пассажиров рейса "Победы" 17 января. Sota Vision все равно намерена провести эфир из аэропорта.

Ранее Навальный заявил, что вернется в Россию из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". В Германии он проходил лечение после отравления в августе. В России его отдельно ждет ФСИН, которая ранее обратилась в суд с иском о замене условного срока политика по делу "Ив Роше" на реальный. В службе заявили о намерении задержать Навального, когда он прибудет в Россию.

Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру