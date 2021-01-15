Прокуратура требует ужесточить наказание активистам по делу о "кукле Путина" в Перми

Прокуратура Пермского края обратилась в Седьмой кассационный суд с требованием отменить приговор по делу активистов с "куклой Путина" и направить на пересмотр, сообщает "Апология протеста".

По мнению прокуратуры, суд назначил чрезмерно мягкий приговор. Гособвинение полагает, что при вынесении решения не учитывались "в полной мере" характер и степень "общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких".

Напомним, в августе 18 года Ленинский суд Перми признал виновными активистов Александра Шабарчина и Данила Васильева в хулиганстве из-за акции с куклой, к которой было приколото лицо президента Владимира Путина. Активисты оставили эту куклу в центре Перми в 2019 году, одев в арестантскую робу. Шабарчина сначала приговорили к реальному сроку заключения на два года, но затем заменили на условный. Васильева приговорили к году условно. Третий участник разбирательства, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру