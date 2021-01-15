Либертарианцы обратились в СК из-за закрытия клуба "Новая искренность"

Представители Либертарианской партии обратились с заявлением в Следственный комитет из-за приостановленной Роспотребнадзором деятельности клуба "Новая искренность", уведомила "МБХ медиа" юрист Ирина Путилова.

В декабре на заведение составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (часть 2 статьи 6.3 КоАП), который сразу же должны были передать в суд, однако это сделано не было.

В частности, либертарианцы просят привлечь к ответственности инспектора Роспотребнадзора Викторию Андрееву по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

"При составлении протокола процедура такова: специалист или инспектор обязывает явкой в суд в определенное время и дату. Я под видеофиксацию спросила Андрееву о том, когда наш суд. Она отказалась сообщить — это с ее стороны нарушение", - пояснила Путилова.

В жалобе указывается на нарушение срока подачи административного протокола в суд, неправильную квалификацию инкриминируемого правонарушения, а также на нарушение постановления правительства о проведении внеплановых проверок.

"Новая искренность" сейчас терпит убытки, люди сидят без зарплаты. До настоящего времени ни в одном возможном суде дело об административном правонарушении не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре говорят, что не знают, что есть протокол", - подытожила юрист.

Роспотребнадзор приостановил работу "Новой искренности" в Москве 25 декабря.

Добавим также, 23 декабря "Открытая Россия" проводила в "Новой искренности" свой корпоратив: тогда в клуб тоже нагрянули представители Роспотребнадзора и полиции, после их визита у некоторых гостей на руках остались протоколы о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП).