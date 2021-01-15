СК ходатайствует об аресте оператора ФБК по делу о его экстремистских высказываниях

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте оператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремистской деятельности, уведомила "МБХ медиа" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Зеленского Павла Андресовича меры пресечения в виде заключение под стражу сроком до 28 февраля 2021 года", – поделилась Кокая.

Зеленский был задержан сегодня утром, дома у него провели обыск. Сторонника Алексея Навального обвиняют в призывах к экстремизму в интернете из-за твитов о суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной и жёсткой критике Владимира Путина и действующей власти.

По информации СМИ, в ходе задержания Зеленского ударили по голове. Кроме того, в ходе допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID. Адвокат вызвал скорую, но представитель СК отказал врачам в госпитализации мужчины.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов