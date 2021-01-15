Смольный счел эффективной работу праздничного оперативного штаба в борьбе с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал эффективной работу оперативного штаба по координации деятельности городских служб, который работал на новогодних каникулах, сообщили в Смольном.

Итоги работы штаба чиновники подвели на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге. По словам Беглова, штаб "показал, что объединение специалистов – эффективный инструмент". Он дал понять, что при необходимости работа штаба может возобновиться.

По данным Смольного, в праздничные дни работали более 1,5 тысяч участковых врачей в 107 взрослых поликлиниках и 78 детских, а также 510 бригад скорой помощи. Обследование на коронавирус прошли более 8 тысяч петербуржцев. Прививку от инфекции сделали почти 7 тысяч человек. 25 тысячам заболевших, которые лечатся на дому, доставили бесплатные лекарства.

Оперативный штаб был создан в конце декабря 2020 года.

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