Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

Пресненский суд Москы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Зеленский был задержан утром 15 января, после того как силовики пришли к нему с обысками. Оператора подозревают в призывах к экстремизму из-за его постов в Twitter, в которых Зеленский высказался о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. В них Зеленский жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России.

Сообщалось, что во время задержания Зеленского ударили по голове, медики пытались его госпитализировать, но представитель СК не позволил им этого сделать. Также была информация, что во время допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов