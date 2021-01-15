18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:45

Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

фото ЗакС политика Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

Пресненский суд Москы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Зеленский был задержан утром 15 января, после того как силовики пришли к нему с обысками. Оператора подозревают в призывах к экстремизму из-за его постов в Twitter, в которых Зеленский высказался о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. В них Зеленский жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России.

Сообщалось, что во время задержания Зеленского ударили по голове, медики пытались его госпитализировать, но представитель СК не позволил им этого сделать. Также была информация, что во время допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Полсотни сотрудников РАН потребовали освободить Азата Мифтахова

20:20 Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

19:51 Голикова анонсировала массовую вакцинацию от коронавируса в России с 18 января

19:17 Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встречи Навального во Внуково

18:51 Смольный раздаст горожанам 21 тысячу пульсоксиметров: приборы необходимо будет вернуть

18:45 Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

18:36 Псковский губернатор разрешил открыться театрам и филармонии

18:32 Смольный счел эффективной работу праздничного оперативного штаба в борьбе с коронавирусом

18:07 Варламов покинул Южный Судан после задержания

18:00 СК ходатайствует об аресте оператора ФБК по делу о его экстремистских высказываниях

17:33 Либертарианцы обратились в СК из-за закрытия клуба "Новая искренность"

17:29 Прокуратура требует ужесточить наказание активистам по делу о "кукле Путина" в Перми

16:59 Из-за пришедших в город морозов Беглов призвал усилить контроль за работой транспорта

16:30 Новым вице-губернатором по внутренней политике Ленобласти стала Анна Данилюк

15:55 Смольный хочет запретить выходить на лед в Петербурге до середины марта

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru