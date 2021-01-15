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19:17

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встречи Навального во Внуково

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встречи Навального во Внуково

Прокуратура Москвы опубликовала на своем сайте сообщение, в котором предостерегла от участия в "несогласованном массовом мероприятии" в аэропорту Внуково 17 января – в день, когда в Россию должен вернуться Алексей Навальный.

В прокуратуре заявили, что в соцсетях "размещена информация с призывом к участию 17 января в публичном мероприятии" во Внуково, подчеркнув, что оно не согласовано. По словам представителей ведомства, уже вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона 15 гражданам. Также в прокуратуре пригрозили "установленной законодательством" ответственностью за организацию и участие в несогласованной акции.

Ранее стало известно, что пресс-служба Внуково отказалась разрешить журналистам снимать прилет Навального, сославшись на "коронавирусные" ограничения.

Навальный собирается вернуться в Россию из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". В Германии он проходил лечение после отравления в августе.

В России политика отдельно ждут сотрудники ФСИН. Ранее служба обратилась в суд с иском о замене условного срока политика по делу "Ив Роше" на реальный. В ФСИН заявили о намерении задержать Навального, когда он прибудет в Россию.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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