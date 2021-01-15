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20:20

Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

фото ЗакС политика Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому выход на лед водоемов города запрещен до 15 апреля, сообщили в Смольном.

Отслеживать ситуацию поручено комитету по вопросам законности. Если лед в городе станет крепчен, ведомство может подготовить предложения об изменении этого периода.

Сначала Смольный планировал продлить этот запрет до 15 марта. Напомним, гражданам за подобную "проверку" льда на прочность грозит штраф в 1 - 5 тысяч рублей, за поездку по льду на транспорте – 1,5 – 5 тысяч рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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