Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому выход на лед водоемов города запрещен до 15 апреля, сообщили в Смольном.

Отслеживать ситуацию поручено комитету по вопросам законности. Если лед в городе станет крепчен, ведомство может подготовить предложения об изменении этого периода.

Сначала Смольный планировал продлить этот запрет до 15 марта. Напомним, гражданам за подобную "проверку" льда на прочность грозит штраф в 1 - 5 тысяч рублей, за поездку по льду на транспорте – 1,5 – 5 тысяч рублей.

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