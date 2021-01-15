18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15 января, 20:54

Полсотни сотрудников РАН потребовали освободить Азата Мифтахова

фото ЗакС политика Полсотни сотрудников РАН потребовали освободить Азата Мифтахова

Сотрудники Российской академии наук написали открытое письмо с призывом освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова, внимание на публикацию обратило "МБХ медиа".

Пост с письмом опубликовал в Facebook член-корреспондент РАН Александр Белавин. Обращение подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента. Они подчеркнули, что предъявленные Мифтахову обвинения базируются лишь на показаниях засекреченных свидетелей. Вместе с тем, напомнили сотрудники РАН, так и не было возбуждено дело о пытках Мифтахова, о которых сообщали адвокат Светлана Сидоркина и члены ОНК.

"Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и тем более вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима", - заявили сотрудники РАН, призвав освободить аспиранта.

Мифтахова обвиняют по статье о хулиганстве из-за акции у московского офиса "Единой России" в 2018 году. Тогда активисты разбили ночью окно и кинули в помещение дымовую шашку. Следствие настаивает, что Мифтахов якобы участвовал в этой акции.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.

Приговор Мифтахову будет оглашен 18 января.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 января, 20:20 Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

15 января, 18:45 Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

15 января, 18:07 Варламов покинул Южный Судан после задержания

15 января, 18:00 СК ходатайствует об аресте оператора ФБК по делу о его экстремистских высказываниях

15 января, 17:29 Прокуратура требует ужесточить наказание активистам по делу о "кукле Путина" в Перми

15 января, 16:59 Из-за пришедших в город морозов Беглов призвал усилить контроль за работой транспорта

15 января, 16:30 Новым вице-губернатором по внутренней политике Ленобласти стала Анна Данилюк

15 января, 15:55 Смольный хочет запретить выходить на лед в Петербурге до середины марта

15 января, 15:09 Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрируют за 78,6 млн рублей

15 января, 14:19 Россия выходит из Договора по открытому небу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:08 Кандидаты в вице-губернаторы: Человек с фамилией и человек с Урала

20:54 Полсотни сотрудников РАН потребовали освободить Азата Мифтахова

20:20 Беглов запретил петербуржцам выходить на лед до середины весны

19:51 Голикова анонсировала массовую вакцинацию от коронавируса в России с 18 января

19:17 Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встрече Навального во Внуково

18:51 Смольный раздаст горожанам 21 тысячу пульсоксиметров: приборы необходимо будет вернуть

18:45 Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

18:36 Псковский губернатор разрешил открыться театрам и филармонии

18:32 Смольный счел эффективной работу праздничного оперативного штаба в борьбе с коронавирусом

18:07 Варламов покинул Южный Судан после задержания

18:00 СК ходатайствует об аресте оператора ФБК по делу о его экстремистских высказываниях

17:33 Либертарианцы обратились в СК из-за закрытия клуба "Новая искренность"

17:29 Прокуратура требует ужесточить наказание активистам по делу о "кукле Путина" в Перми

16:59 Из-за пришедших в город морозов Беглов призвал усилить контроль за работой транспорта

16:30 Новым вице-губернатором по внутренней политике Ленобласти стала Анна Данилюк

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru