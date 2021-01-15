Полсотни сотрудников РАН потребовали освободить Азата Мифтахова

Сотрудники Российской академии наук написали открытое письмо с призывом освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова, внимание на публикацию обратило "МБХ медиа".

Пост с письмом опубликовал в Facebook член-корреспондент РАН Александр Белавин. Обращение подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента. Они подчеркнули, что предъявленные Мифтахову обвинения базируются лишь на показаниях засекреченных свидетелей. Вместе с тем, напомнили сотрудники РАН, так и не было возбуждено дело о пытках Мифтахова, о которых сообщали адвокат Светлана Сидоркина и члены ОНК.

"Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и тем более вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима", - заявили сотрудники РАН, призвав освободить аспиранта.

Мифтахова обвиняют по статье о хулиганстве из-за акции у московского офиса "Единой России" в 2018 году. Тогда активисты разбили ночью окно и кинули в помещение дымовую шашку. Следствие настаивает, что Мифтахов якобы участвовал в этой акции.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.

Приговор Мифтахову будет оглашен 18 января.