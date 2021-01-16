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10:25

До конца года в Петербурге завершат капремонт трех центральных набережных

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге завершат капремонт трех центральных набережных

В течение 2021 года три петербургских набережных - реки Мойки, реки Фонтанки и канала Грибоедова - капитально отремонтируют, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Также до конца года поменяют дорожное покрытие на девяти переправах: Литейном, Кантемировском, Молодежном, Рябовском, Втором Садовом мостах, Планерном, Ушаковском, Лисьеносовском путепроводах и Гренадерском тоннеле. В течение года должны завершиться ведущиеся работы на Володарском мосту и набережной Мартынова.

На более долгий срок рассчитаны работы, которые в наступившем году начинаются на Биржевом и Первом Елагином мостах. 

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