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13:15

"Яблоко" определилось с чиновниками-лауреатами антипремии "Золотой ершик"

фото ЗакС политика "Яблоко" определилось с чиновниками-лауреатами антипремии "Золотой ершик"

Партия "Яблоко" выбрала победителей антипремии "Золотой ершик", присуждаемую чиновникам за сомнительные достижения года. Обладателем главной награды стал директор Росмолодежи Александр Бугаев. Он обратил на себя внимание антикоррупционного центра партии госзакупкой на сумму 3 млн рублей, в рамках которой заказывались услуги по повышению компьютерной грамотности среди казаков. "Серебряный ершик" достался Александру Колпакову, главе управделами президенту, чье ведомство закупило подставки для российского флага за 142 тысяч рублей и тумбочки для телевизора за 764 тысяч рублей.

В региональной номинации победил губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, чья администрация заказала тур для блогеров за 2,3 млн рублей. Ему уступили первенство московский мэр Сергей Собянин (его подчиненные закупили 100 новых автозаков за почти полмиллиарда рублей) и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков (в его городе закупили автобусы с цитатами из президента).

Отметили яблочники также директора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова, чья фирма закупила 3 тысячи тренажеров для мышц лица. 

Антипремия "Золотой ершик" возникла в Петербурге в 2008 году. Ее авторы были вдохновлены закупкой администрации тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко туалетных принадлежностей по 12 с лишним тысяч рублей за одну единицу. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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