В Петербурге из-за нарушения противоэпидемических мер закрыли еще четыре бара

Сотрудники двух комитетов петербургского правительства в кооперации с полицией, Росротребнадзором, МЧС и СК провели очередной рейд по кафе и барам, в нарушение коронавирусных запретов работающих в ночное время, передает пресс-служба Смольного. Под санкции попали четыре заведения общепита, пускавшие клиентов в ночь на 16 января и расположенные на Невском проспекте и на улицах Садовой и Некрасова. 83 посетителям придется предстать перед судом и заплатить штрафы. При этом губернатор Александр Беглов утверждает, что подобного рода нарушений стало меньше. Кроме того, из одного посещенного бара изъяли алкогольные напитки, которые продавались без лицензии. Все четыре точки закрыли и опечатали.

Ранее по результатам аналогичного рейда на новогодних каникулах привлекли к ответственности владельцев и посетителей пяти заведений общепита в Центральном районе.

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