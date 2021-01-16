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18:00

В руководстве РПЦ призвали россиян воздержаться от крещенских купаний

фото ЗакС политика В руководстве РПЦ призвали россиян воздержаться от крещенских купаний

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион попытался публично отсоветовать россиянам погружаться 19 января, на Крещение, в прорубь. Ситуация, по мнению Илариона, такому риску для здоровья не благоволит ввиду того, что у множества соотечественников из-за "гуляющего" по стране коронавируса ослаблен иммунитет.

"Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - произнес он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам религиозного деятеля, купание в ледяной воде не входит в "обязательную программу" для воцерковленного человека.

Отметим, ранее в руководстве Петербурга окончательно подтвердили, что купания, несмотря на пандемию, состоятся. Энтузиазм по этому поводу также испытывает глава законодательной ветви городской власти, Вячеслав Макаров, собравшийся на Крещение плавать и купаться.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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