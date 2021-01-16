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17:29

У Гостиного двора задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального перед его возвращением

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального перед его возвращением

В преддверии возвращения из Германии после отравления оппозиционера Алексея Навального двое петербуржцев с плакатами вышли поддержать его к Гостиному двору и были задержаны, сообщает Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА". Речь идет о Светлане Ковалец и Петре Ильине, которых увезли в 76 отдел полиции.

Отметим, что инцидент не характерен для последних месяцев петербургской общественной жизни: активистов с плакатами в центре города практически перестали задерживать, а если это случается, то, как правило, постфактум.

Навальный, несмотря на грозящее ему уголовное преследование и объявление его в федеральный розыск, заявил, что несмотря ни на что вернется в Москву вечерним рейсом 17 января. Ранее полицейские помешали поездке в аэропорт Внуково для встречи с политиком координатору "Открытки" в Ленобласти Дмитрию Скурихину.

Фото: скриншот с видео из Telegram-канала ПЬЯTNIЦА

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