Коронавирус унес жизнь депутата Госдумы Антошкина

Депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Николай Антошкин скончался в возрасте 78 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. В январе его госпитализировали с коронавирусом.

Единоросс имел звание Героя Советского Союза и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Антошкин стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от последствий коронавирусной инфекции. До него заболевание не смогли пережить два коммуниста - Ваха Агаев и Валентин Шурчанов. По последним данным спикера Вячеслава Володина, пострадали от COVID-19 более трети всего депутатского корпуса.