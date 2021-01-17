"Поезд Победы" остановится в Карелии

Выставочный "поезд Победы", курсирующий по Северо-Западу последние несколько месяцев, 19 января прибудет на железнодорожный вокзал Петрозаводска и остановится там на четыре дня. Об этом сообщила пресс-служба карельского Министерства образования. Попасть на экскурсию можно будет в рабочее время. В наступившем году республика стала первым регионом, принимающим поезд, который представляет собой восемь разных инсталляций, распределенных по восьми вагонам. Большое внимание экспозиции уделяют теме ленинградской блокады. Помимо визуальной части посетителей ждет в динамиках голос свидетельницы войны 1941-1945 годов, который воспроизводит актриса Екатерина Гусева.

В силу санитарно-эпидемиологических причин единовременно во всех восьми вагонах позволено находиться не более чем сорока посетителям, которых снабдят средствами индивидуальной защиты. Запускать групппы по пять человек будут с временным интервалом.

Отметим, что в Петербурге поезд остановливался в октябре 2020 года - года, который был объявлен президентом Владимиром Путиным годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне.