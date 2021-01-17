Милонов возмущен отменой ЧМ по хоккею в Белоруссии

Желание и готовность Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в нынешнем году из-за репрессивной внутренней политики встретила осуждение у петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова. Он обратил внимание на то, что население страны точно не виновато в наклонностях правителей и не заслуживает отмены спортивного праздника и квалифицирует намерение международных функционеров как глупость.

"Конечно, это политический шаг и негодяйство. Спорт всегда вне политики. Мы же не ассоциируем Данию, которая хочет отказаться от участия, с убийцами норок и жирафом Мариуса. Они же не виноваты, что у них дураки руководители. Это совершенно никуда не годится", - цитирует позицию депутата портал Sport24.

Милонов подчеркивает, что позиция Запада противоречивая и нелогичная: выступая за полноту прав и свобод для белорусов, IIHF одновременно лишает их права принять турнир.

Окончательное решение спортивная федерация примет до конца месяца, но ее глава Рене Фазель уже заявил, что только чудо способно еще раз изменить корректировку планов. Первоначально планировалось провести соревнование в двух городах - Риге и Минске.

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