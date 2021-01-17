Baza: Перед прилетом Навального в аэропорт Внуково стали пускать только людей с билетами

В день возвращения в Москву оппозиционера Алексея Навального, несколько месяцев лечившегося от последствий отравления в Германии, аэропорт Внуково стал работать в специальном режиме. В него пускают только людей, имеющих при себе действительный билет, сообщает издание Baza. Рейс авиакомпании "Победа" с Навальным на борту должен прибыть в столицу в 19:20. Ожидается, что его придут встречать сотни людей. Кроме того, ожидается, что оппонента Кремля задержат: он находится в федеральном розыске по причине неисполнения правил испытательного срока, который был назначен Навальному по делу "Ив Роше".

Накануне уехать в Москву на встречу с политиком полицейские не позволили как минимум семерым петербуржцам, включая журналиста Давида Френкеля. Большинство из них задержали на территории транспортных узлов под предлогом поступления анонимных жалоб из-за якобы готовящихся в столице беспорядков. Ранее во Внуково также запретили вести фото- видеосъемку, ссылаясь на необходимость соблюдения противоэпидемических мер. Как сообщает телеканал "Дождь", в эти минуты к аэропорту стягиваются автозаки.