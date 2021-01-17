Задержанного журналиста Френкеля отпустили без протокола

Фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель покинул 51 отдел полиции, где он оказался после задержания в аэропорту "Пулково" 17 января. На него не стали составлять административного протокола, однако планы его вынужденно изменились: правоохранители не позволили ему вылететь в Москву. Между тем, вечером в столичном аэропорту Внуково ожидается появление оппозиционного политика Алексея Навального, которого, по всей видимости, соберутся встретить сотни людей.

"Так, к вопросу, почему я не еду тайно. Я не активист, не нахожусь в розыске, не совершал никаких преступлений или правонарушений. Я журналист, фотограф зарегистрированного СМИ, еду как обычный человек в командировку с документами", - написал Френкель у себя в Twitter.

Вместе с ним подобным образом не дали уехать в Москву еще нескольким активистам, собиравшимся встретить Навального.

На территории аэропорта, тем временем, уже начались задержания. При этом попасть туда 17 января гражданам без действительных билетов не позволяют и, кроме того, запрещается вести фото- и видеосъемку.