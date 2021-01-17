Навальный вылетел из Берлина в Москву

Оппозиционер Алексей Навальный вылетел из берлинского аэропорта в Москву рейсом авиакомпании "Победа", о чем говорится в трансляции издания "Медуза". Процедуру регистрации за него и за его жену Юлию прошли сотрудники полиции ФРГ, а семью подвезли прямо к трапу самолета, минуя зал, о чем сообщал Bild. В салоне самолета политика мгновенно окружили журналисты и пассажиры. Одному из снимающих его на камеру он подтвердил, что продолжит делать расследования и именно за этим возвращается в российскую столицу.

Тем временем, на территории аэропорта Внуково, где 17 января установили специальный режим, начались первые задержания. Как сообщило издание "ОВД-Инфо", первым в автозак отправился гражданский активист Дмитрий Бескоров. В само здание аэропорта нельзя попасть людям без билетов на какой-либо из предстоящих рейсов и, кроме того, нельзя вести фото- и видеосъемку. Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, представители группы поддержки Навального покупают билеты на самые дешевые рейсы только для того, чтобы попасть внутрь.

Перед Новым годом Навального объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался у российских силовиков во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором Навальный винит российскую власть. ФСИН намерена задержать политика по прибытии в столицу. 29 января суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный.