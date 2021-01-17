Петербургские чиновники подготовили программу уборки водоемов на год

В течение года сотрудники Смольного решили провести уборку 334 водных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по природопользованию, Михаила Страхова.

"Мы считаем нормальной практику, когда количество водных объектов, включаемых в адресную программу, ежегодно увеличивается, в прошлом году водных объектов было 331", - отметил он.

В числе прочего, в список попали все три Суздальских озера, водоемы в Шуваловском парке и пруды на территории Пискаревского мемориала.

По данным Страхова, за весь прошедший год его коллеги инициировали уборку бролее 4 тысяч тонн мусора с поверхности воды. Всего в 2020 году чиновники организовали 72 эколого-просветительских мероприятия, к которым привлекались добровольцы.