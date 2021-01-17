ОМОН вытесняет людей, собравшихся к прилету Навального во Внуково

Столичные правоохранители приступили к зачистке аэропорта Внуково от людей, пришедших встретить политика Алексея Навального, летящего в Москву после длительного и вынужденного пребывания за границей. Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру с места событий, ОМОН и полиция попытались силой вытолкнуть примерно 200 собравшихся людей из зоны досмотра в сторону дверей в аэропорт. Однако вскоре сторонники Навального, оппозиционные активисты и журналисты вернулись на исходные позиции.

Чуть ранее произошли задержания наиболее известных оппозиционных активистов: Любови Соболь, Константина Котова и Руслана Шаведдинова. Известно также о задержаниях корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина и корреспондента "Дождя" Эдуарда Бурмистрова.

Навальный должен приземлиться рейсом "Победы" около 20 часов вечера. Есть риск, что его сразу же могут задержать из-за объявления в федеральный розыск.