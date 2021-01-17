"ОВД-Инфо": В Москве задержан 21 человек

По подсчетам "ОВД-Инфо", в столице к 19:30 17 января был задержан 21 человек. Все задержания связаны с планируемой встречей оппозиционера Алексея Навального, который сегодня возвращается в Россию после вынужденной госпитализации в Германии.

Еще несколько человек были задержаны сегодня в Петербурге. Среди них глава штаба Навального в городе на Неве Ирина Фатьянова и журналист "Медиазоны" Давид Френкель. На данный момент они уже отпущены из отделов полиции. Как передает Sota Vision в Telegram в петербургском метро был задержан активист Владимир Ремешевский. Причиной называют имевшуюся у мужчины маску с изображением лица Алексея Навального.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, самолет, на борту которого находится Алексей Навальный, должен приземлиться в 19:59.