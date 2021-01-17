Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Москве

Самолет, следовавший из Берлина в Москву, на борту которого находился оппозиционер Алексей Навальный, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Ранее посадка планировалась во Внуково, куда несколько сотен человек приехали встречать политика.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что бортпроводница попросила пасажиров пока оставаться на своих местах, объяснив, что это "штатная ситуация".

Изначально рейс Берлин-Москва должен был приземлиться в 19:20 во Внуково. Сотни сторонников Навального, приехавшие встречать его в аэропорт, столкнулись с нежеланием полиции пускать их в здании. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 37 человек.

Навальный находился в Германии с конца августа, когда его доставили в состоянии комы в берлинскую клинику "Шарите". Политику стало плохо при перелете из Томска в Москву. Он очнулся спустя три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet. В середине декабря The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о слежке ФСБ за Навальным, в котором перечислялись имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика.