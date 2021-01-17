Навальный: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться

Политик Алексей Навальный, вернувшийся 17 января в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления, в аэропорту Шереметьево заявил, что ничего не боится и надеется после прохождения пограничного контроля спокойно поехать домой.

Оппозиционер дал короткий комментарий журналистам, находящимся вместе с ним в аэропорту. Трансляцию ведет телеканал "Дождь".

"Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я приехал сюда. Я не боюсь, я с абсолютно нормальным чувством иду сейчас на погранконтроль. Выйду и поеду нормально домой. Потому что я знаю, что я прав, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Правда на моей стороне. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", - заявил Навальный.

Навальный находился в Германии с конца августа, когда его доставили в состоянии комы в берлинскую клинику "Шарите". Политику стало плохо при перелете из Томска в Москву. Он очнулся спустя три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet. В середине декабря The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о слежке ФСБ за Навальным, в котором перечислялись имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика.

О своем возвращении в Россию Навальный заявил 13 января. Сотни человек приехали во Внуково, куда изначально должен был приземлиться самолет политика, чтобы встретить его, более 30 человек были задержаны.