В Москве перекрыли выезд из Внуково, где люди рассчитывали встретить Навального

В Москве полиция, отказавшись объяснять причины, закрыла выезд из аэропорта Внуково, где россияне собрались встречать оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал "Дождь". Перекрытие произошло, когда стало известно о том, что самолет с Навальным на борту сменил аэропорт и летит в Шереметьево.

Тем временем, рейс авиакомпании "Победа" приземлился в Шереметьево. Навальный, не встретив ожидавшегося сопротивления со стороны представителей силовых структур, благополучно сошел с трапа.

Вечером 17 января во Внуково задержали, по последним данным от "ОВД-Инфо", более 50 человек, ожидавших встречи с политиком, впервые появившимся в России после отравления, в котором он открыто обвиняет руководство страны.