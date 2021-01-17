Навального задержали в Шереметьево

Вернувшийся в Россию после лечения в Германии от последствий отравления политик Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, следует из трансляции телеканала "Дождь".

Полиция настигла оппозиционера на паспортном контроле. Навальный и его супруга Юлия требовали разрешить адвокату сопровождать политика во время беседы с полицией, однако правоохранители не пошли им навстречу. Полиция увела политика от других пассажиров. На вопросы соратников Навального о причинах задержания полиция не отвечала.

Самолет, на котором летел Навальный, должен был приземлиться в 19:20 во Внуково. Однако в последний момент стало известно, что рейс перенаправили в Шереметьево. Во Внуково возращения политика на Родину ожидали несколько сотен человек. Более 30 человек были задержаны.

Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию 13 января. За день до этого стало известно, что ФСИН через суд добивается отмены условного срока заключения Навального по делу "Ив Роше" и замены его на реальный срок. Этим ведомство пригрозило еще в декабре, сочтя, что проходящий реабилитацию в Германии Навальный уклоняется от контроля. В канун Нового года СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, для которого формальным поводом стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. В СК заявили, что якобы Навальный мог присвоить их себе.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов